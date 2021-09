Dzień bez Samochodu to dzień bez biletu. Ilu jest gorzowian a ile pojazdów?

22 września na całym świecie obchodzony jest Dzień bez Samochodu. Został on ustanowiony w latach 90. nie bez powodów. Aut, a tym samym spalin, wciąż bowiem przybywa. Dzień bez Samochodu ma więc zwrócić uwagę na ten problem. A Gorzowie jest on coraz bardziej widoczny. Od około roku pojazdów jest bowiem więcej niż mieszkańców.

We wtorek w okolicy południa w wydziale komunikacji dowiedzieliśmy się, że do poniedziałku 20 września zarejestrowanych było aż 121 015 pojazdów, do których zalicza się i samochody osobowe, i ciężarowe, i motocykle czy przyczepy. Parę chwil później w wydziale spraw obywatelskich usłyszeliśmy natomiast, że w Gorzowie zameldowanych jest 110 452 osób na pobyt stały i 2944 osób na pobyt czasowy, co daje sumę 113 396 mieszkańców.

Ludzi ubywa, aut przybywa

Gorzowian ubywa w zastraszającym tempie. W marcu tego roku wszystkich zameldowanych było łącznie 115 141 osób. Oznacza to, że tylko w ciągu sześciu miesięcy ubyło z ewidencji ludności aż 1745 osób.