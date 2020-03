Dzień Pioniera w Gorzowie. „Bądźmy dla siebie życzliwi. Jak pionierzy”

- Obchodzimy dzień ludzi, którzy budowali to miasto. Dziękujemy im za to. A w dobie dzisiejszego kryzysu musimy na to święto spojrzeć trochę inaczej. Wirus powoduje duże straty ekonomiczne i, jak pionierzy, my również będziemy musieli odbudowywać nasze miasto – mówił w sobotę prezydent Jacek Wójcicki.

- Bądźmy dla siebie życzliwi jak pionierzy, którzy przyjechali tu w 1945 r. w nieznane miejsce, by budować to miasto – dodawał przewodniczący rady miasta Jan Kaczanowski.

Prezydent i szef rady symbolicznie uczcili Dzień Pioniera, składając kwiaty pod pomnikiem Pioniera Miasta Gorzowa, który stoi na bulwarze nadwarciańskim.

28 marca 1945 r. ustanowiono w Gorzowie polską administrację. Polacy przybyli tu dzień wcześniej. 27 marca 1945 r. z Wągrowca przyjechała tu grupa polskich osadników. Dojechała do naszego miasta na węglarce, która była jedynym wagonem doczepionym do lokomotywy.