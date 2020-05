Dziś bez tej trasy nie wyobrażamy sobie życia. Jeździmy tędy już sześć lat! Co za zdjęcia!

Dziś S3 to komunikacyjny kręgosłup woj. lubuskiego. Suną tędy tysiące aut - nie tylko osobowych, ale też tiry z towarem do lubuskich sklepów.

Wygodna, bezpieczna i szeroka trasa sprawiła, że przejazd pomiędzy Międzyrzeczem a Gorzowem skrócił się do około 20 minut. W końcu też odetchnęły wsie i miasta - bo gigantyczny ruch już nie blokował ulic i nie trząsł oknami w Deszcznie, Trzebiszewie, Skwierzynie i Międzyrzeczu. A pierwszy raz odcinkiem Międzyrzecz - Gorzów przejechaliśmy 15 maja 2014 r.

Gigantyczna i trudna inwestycja

Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2011 r. Były nie tylko kosztowne (przypomnijmy: łączne wydatki przekroczyły 760 mln zł), ale i bardzo trudne.

Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad wymienia kilka ciekawych wyzwań, które stanęły przed wykonawcą inwestycji. Pierwszym wyzwaniem była 30-tonowa niespodzianka… „Podczas prac archeologicznych, poprzedzających budowę drogi S3 na odcinku Gorzów – Międzyrzecz, zespół wykonujący prace badawcze stwierdził istnienie bunkra, którego lokalizacja kolidowała z planowanym przebiegiem drogi S3. Obiekt znajdował się w pasie wyniesienia pn. Lisie Góry, na terenie gminy Bledzew. Pierwotnie miał on zostać przesunięty poza skarpę drogi, czyli o około 15 m w stosunku do obecnej lokalizacji i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Jednak na wniosek Dyrektora Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, za zgodą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowisko ogniowe zostało przeniesione na teren Muzeum”.