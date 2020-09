Dziwne zachowania psów. Twój pies się tak zachowuje? Zobacz, to może coś znaczyć! Rozszyfruj swojego pupila

Zobacz galerię (9 zdjęć) Twój pies dziwnie się zachowuje? Podnosi jedną łapę, przekręca pysk? On po prostu chce Ci coś powiedzieć! Zobacz, jak odczytać zachowanie swojego psa >>> WIDEO: Słynny "zwierzolub", Agnieszka Maternik z Gubina już od ponad 20 lat opiekuje się czworonogami i innymi zwierzętami pixabay.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

Dziwne zachowania psów. Znacie takie? Na pewno niejeden z Was zastanawia się czasami, patrząc na swojego pupila: - Co on wyprawia?! Niektóre zachowania zwierząt bardzo łatwo odczytać. Pies daje nam w ten sposób różne znaki. Chce nam coś zasygnalizować. Jak odczytać bieganie w kółko czy machanie ogonem? Sprawdźcie, co oznaczają niektóre dziwne zachowania psów.