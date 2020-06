Dźwięki muzyki klasycznej można usłyszeć w wielu miejscach Gorzowa. Sprawdź, gdzie

Gorzów promuje się na zielono. Zobacz!

- Rusza kampania „PoznajMy Gorzów na nowo”. To działanie, które ma promować Gorzów… w Gorzowie, zachęcić mieszkańców, by jeszcze lepiej poznali miasto, zobaczyli ile się zmieniło, poznali Gorzów od nowa i odkryli go dla siebie - czytamy na stronie gorzowskiego magistratu.