Eksperci apelują, by w czasie pandemii ograniczać wizyty w ośrodkach zdrowia i placówkach opieki medycznej wyłącznie do niezbędnego minimum.

Większość placówek lekarskich jest zamkniętych, a przyjęcia na konsultacje i zabiegi są zawieszone. Z pomocą przychodzi telemedycyna, czyli wizyty zdalne, na odległość, a zwłaszcza najbardziej zbliżone do tradycyjnych wizyt videokonsultacje.

Wizyta lekarska w formie videokonsultacji nie jest niczym szczególnie nowym, wszak rynek videkonsultacji funkcjonuje w Europie od niemal 2 dekad, a w Stanach Zjednoczonych jeszcze dłużej. Jednak w sytuacji, jaką mamy dzisiaj, kiedy świat walczy z pandemią koronawisrusa, videokonsultacje, czy w ogóle cała telemedycyna, zdają się być najlepszym możliwym rozwiązaniem dla dużej grupy pacjentów. Mowa o osobach, których dolegliwości nie wymagają koniecznie pilnego bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

Dobrze przeprowadzona videokonsultacja ma cechy pełnowartościowej konsultacji lekarskiej i obejmuje:

1. Szczegółowy wywiad lekarski, podczas którego pacjent może przekazać lekarzowi wszelkie niezbędne informacje, które uzna za ważne, opisać objawy, które go niepokoją (a także pokazać je – jeśli są to objawy widoczne, np. zmiany skórne). W przypadku niektórych specjalizacji (np. psychiatrii) wywiad ten przyjmie formę dłuższej rozmowy.

2. Analiza dokumentacji medycznej – dokumentację taką, np. wyniki badań lub zdjęcia, pacjent może przesłać przed wizytą w formie elektronicznej. Jest ona istotna zwłaszcza dla tych specjalizacji, w których diagnoza w dużej mierze zależy od wyników badań, np. w endokrynologii. Jeśli jest to kolejna wizyta u tego lekarza, kontynuacja w tym samym ośrodku, prawdopodobnie lekarz będzie też dysponował dokumentacją medyczną pacjenta z poprzednich wizyt.

3. Porada lekarska – diagnoza, indywidualnie dobrane leczenie - dokładne zalecenia, niekiedy skierowanie na dodatkowe, konieczne badania. Wyjaśnienie wątpliwości i odpowiedzi na pytania pacjenta, ustalenie przybliżonego terminu kolejnej konsultacji, jeśli taka będzie konieczna.

Korzyści, jakie daje videokonsultacja:

Całkowite bezpieczeństwo epidemiologiczne – pacjent nie jest narażony na zakażenie koronawirusem, czy innymi drobnoustrojami, które we wzmożonej ilości mogą występować w placówkach medycznych, zwłaszcza w przychodniach lekarzy tzw. pierwszego kontaktu.

Brak konieczności opuszczania mieszkania – maksymalne dostosowanie się do obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa swojego i innych osób.

Dowolność miejsca – faktycznym miejscem konsultacji może być dowolna lokalizacja pacjenta – w czasie poza pandemią może to być podczas wyjazdu służbowego, na wakacjach. Miejsce nie musi być z góry ustalone, co pozwala pacjentowi na mobilność.

Wygoda wyboru terminu konsultacji - pacjent wybiera dogodny dla siebie termin zdalnego spotkania z lekarzem z dostępnej puli w kalendarzu lekarza. Nie traci czasu na dojazd i powrót z placówki, jak również unika czekania w kolejce, co często się zdarza w przypadku wizyt w placówkach ochrony zdrowia. Dodatkowo lekarze korzystający z tej formy wizyty, znacznie chętniej proponują pacjentom terminy niestandardowe niż w gabinecie, np. wczesnoporanne, wieczorne czy weekendowe.

Dostępność dla każdego – w dzisiejszych czasach wystarczy dostęp do internetu i dowolne urządzenie (smartfon, komputer), aby odbyć profesjonalną konsultację z medykiem. Wystarczy założyć konto e-pacjenta w tzw. klinice online (która jest jakby internetowymi „drzwiami” do danej placówki) i przejść kilka prostych kroków. Placówki zwykle zamieszczają na swoich stronach internetowych czytelne instrukcje, jak umówić się na videokonsultację. Zawsze można też zadzwonić do rejestracji danego gabinetu i poprosić o pomocne wskazówki. Videokonsultacja odbywa się przy pomocy szyfrowanego łącza.

Videokonsultacje wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów, jednocześnie wpisując się w sytuację stanu epidemicznego. - Nasi pacjenci już doceniają tego rodzaju formę kontaktu z lekarzem – mówi lek. Atena Emerle-Meisinger, lekarz specjalista dermatolog-wenerolog. - Mimo pierwszych wątpliwości czy pewnego rodzaju oporów, które pojawiają się u niektórych przed pierwszą taką wizytą, przekonują się do trybu videokonsultacji. Pacjenci dostrzegają oszczędność czasu, wygodę, a przede wszystkim jakość tych wizyt i to, że mają tę możliwość kontaktu z lekarzem w czasie pandemii – mówi doktor Atena.

- Obecna sytuacja, kiedy mamy do czynienia z masową izolacją, kwarantanną czy objęciem społeczeństwa nadzorem epidemiologicznym, odczuwana jest jako niekomfortowa, trudna, a wręcz obciążająca psychicznie – mówi lek. Marek Meisinger, specjalista psychiatra. - U wielu osób powoduje obniżenie nastroju, strach, lęk. Szczególnie dotkliwie jest odczuwana przez osoby, które już wcześniej borykały się z problemami natury psychicznej. W aktualnej sytuacji nie ma żadnych problemów, aby terapie prowadzić zgodnie z planem. Moi pacjenci wiedzą, że mogą kontynuować wizyty w ramach videokonsultacji i korzystają z tej formy, czując ulgę, że jest taka możliwość – mówi doktor Marek.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów w ostatnich tygodniach na tryb videokonsultacji przeszli całkowicie wszyscy lekarze ze Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Meisinger, przenosząc do niego wszystkie planowe wizyty w tej placówce zgodnie z harmonogramem.

