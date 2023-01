Elektrociepłownia w Gorzowie podzieliła się ciepłem. Rachunki stały się lżejsze

Ile osób dostało wsparcie w rachunkach? - Objęliśmy programem 32 gospodarstwa, z których 18 to gospodarstwa jednoosobowe. Wsparcie wynosiło od 300 zł do 1,8 tys. zł. Otrzymały je osoby z niskimi dochodami, osoby z niepełnosprawnościami, samotne, chore - mówiła Małgorzata Domagała, wicepreydent odpowiedzialna za sprawy społeczne (na zdjęciu z prawej)

- Ubiegły rok był niezwykle trudny dla energetyki, ale nie zamierzamy rezygnować z pomagania - mówił we wtorek 17 stycznia Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła - Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie. Wraz z gorzowskimi urzędnikami podsumowywał ubiegłoroczną edycję programu „Dzielimy się ciepłem”. Gorzowska elektrociepłownia przeznaczyła na opłaty za ciepło dla najbiedniejszych 30 tys. zł.

- Mieszkańcy nie dostawali gotówki do ręki, wpłacaliśmy pieniądze na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Braliśmy pod uwagę to, jak te osoby podchodzą do opłat - mówiła z kolei Beata Kulczycka, dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie (na zdjęciu w środku).