Elżbieta Rafalska: "Program Rodzina 500+ był obrzydzany". Jest nowa edycja Malucha+

- Nowa edycja programu Maluch+ ma istotnie zwiększyć dostępność do miejsc opieki nad małym dzieckiem. To jest niezwykle ważne, bo często słyszymy, że kobieta nie może wrócić do pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem – mówiła w środę 8 lutego europoseł Elżbieta Rafalska. Podczas konferencji w żłobku na gorzowskim Górczynie, który powstał w czasach, gdy była ona ministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, zachęcała samorządy do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu Maluch+. Dzięki niemu można uzyskać 80 proc. dofinansowania na budowę żłobka oraz 837 zł miesięcznie przez trzy lata na utrzymanie każdego miejsca.

Ile na Malucha+?

Europoseł Elżbieta Rafalska odnosiła się też do programu Rodzina 500+, który został wprowadzony, gdy była ministrem. – Dziś mówi się, ze ten program traci, bo mamy inflację. On jednak najwięcej traci na wartościach. Ten program pokazywał, jak doceniany przez państwo jest trud wychowania dziecka. Przez niekończące się ataki i obrzydzanie tego programu, sprowadzania go do tego, że jest adresowany do grup zwanych patologią, częściowo stracił wartość. Musimy mu więc ją przywrócić – mówiła Rafalska.