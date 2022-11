Emil Drozdowicz najlepszym lubuskim strzelcem jesieni w III lidze

Lechia Zielona Góra najbardziej bramkostrzelna

Najlepszym lubuskim zespołem w rundzie jesiennej 2022/2023 zdecydowanie była Lechia Zielona Góra, która zimę spędzi na piątej lokacie w tabeli. Zespół ten strzelił także najwięcej goli spośród drużyn z naszego regionu (29). Co ciekawe, zielonogórzanie nieco odstają pod tym względem od sąsiednich ekip – w porównaniu do innych klubów z górnej części tabeli, mecze Lechii nie obfitowały z reguły w dużą liczbę goli.

Król strzelców III ligi z Polonii Bytom

Wśród Lubuszan najlepszy Drozdowicz

Spośród reprezentantów lubuskich III-ligowców najczęściej piłkę do bramki rywali kierował Emil Drozdowicz, który przed obecnym sezonem powrócił do Agencji Inwestycyjnej Stilonu Gorzów. Z transferem 36-latka były wiązane duże nadzieje i minionej jesieni udowodnił on, że nadal jest w dobrej formie, strzelając łącznie 10 goli, co stanowi szósty wynik w lidze. Napastnik Stilonu nieraz zdobywał kluczowe dla swojej drużyny bramki, jak chociażby w wygranym 1:0 meczu z Pniówkiem Pawłowice. Dodatkowo Drozdowicz został nagrodzony w ramach „Piłkarskich Orłów”. Z trzema trafieniami zwyciężył on sierpniową odsłonę rankingu – ex aequo z Rafałem Ostrowskim i Jakubem Rysiem.