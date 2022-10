Estakada w Gorzowie obchodzi urodziny. Nasza wspaniała seniorka ma 108 lat! Jak wyglądała kiedyś?

Estakady chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Wspaniały, długi zabytek, najdłuższy w swojej kategorii w Polsce. Gdy po estakadzie jedzie po pociąg, każde dziecko odwraca głowę, by podziwiać ten moment (wiadomo, dorośli też). A pierwszy raz można się było zachwycić tym widokiem właśnie w październiku 1914 r.

Jak było wcześniej? Kiedy nie było estakady? Pociągi jeździły wówczas „po ziemi” – torowisko było na poziomie jezdni. Tory dziewięć razy przecinały landsberskie ulice. Było to kłopotliwe. Najlepiej widać to w liczbach. Rogatki zlokalizowane przy ul. Mostowej zamykane były aż 35 razy na dobę. Jakie to było męczące najlepiej świadczy fakt, że dziennie torowisko pokonywało ponad 1,1 tys. furmanek i niemal 17 tys. pieszych. I cały ten ruch musiał zamierać z powodu przejazdów pociągów na około – łącznie - 4 godziny dziennie.

Dlatego zapadła decyzja o budowie konstrukcji, która wyniosłaby ruch kolejowy ponad poziom jezdni. I dzięki tej decyzji mamy dziś w Gorzowie najdłuższy zabytek techniki w Polsce: dwukilometrową estakadę.