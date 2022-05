Fajerki Szymona Giętego już nikt teraz nie ukradnie? |KOMENTARZ

Postać gorzowskiego oryginała stoi przy Parku 111 już od 18 lat, jest jedną z atrakcji miasta, ale już dawno temu upatrzyli sobie ją złodzieje. Fajerkę kradną regularnie. Bywało, że w prawej dłoni Szymona wytrzymywała ona ledwie tygodnie.

Teraz, mam nadzieję, że wytrzyma znacznie dłużej, a może nawet zostanie i na wieki wieków, amen. Mam też nadzieję, że pomnik Szymona zwyczajnie powie: „Sprawdzam”. Że teraz gorzowski oryginał zwyczajnie przetestuje sprawność gorzowskiego monitoringu. Że jeśli ktoś podniesie rękę na fajerkę, to ktoś to po prostu zauważy i zareaguje. Jeśli tak nie będzie, cóż... Będzie można ze smutkiem uznać, że grube miliony wydane na nowoczesne kamery to pieniądze wyrzucone w błoto. Wierzę też, że monitoring zmieni też samych mieszkańców. Po tym, gdy miasto zapowiedziało odszukanie tych, którzy kradną bratki, jakoś ubytku kwiatków nie dostrzegam.

