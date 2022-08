Fatalne pół godziny Stilonu Gorzów zaprzepaściło wszystko w starciu z Górnikiem II Zabrze w trzeciej lidze

Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów kolejny raz grała z rezerwami pierwszej drużyny, ale już pierwsze minuty środowego meczu pokazały, że Górnik II Zabrze to wiele mocniejszy zespół od rezerw I-ligowego Chrobrego, beniaminka rozgrywek.

W sobotę w Głogowie niebiesko-biali na początku objęli prowadzenie, a w środę już po niespełna pół godzinie gry przegrywali 0:3. Najpierw po zamieszaniu w szesnastce Jakub Kotko pokonał Gabriela Łodeja, a zanim piłka wpadła do bramki, to odbiła się od jego słupka. Następnie Danie Ściślak uderzył z ostrego kąta tak, że futbolówka przeleciała tuż po poprzeczką i po raz drugi ugrzęzła w sieci. Trzeci raz do siatki skierował ją siatki po tym, jak debiutujący w tym sezonie w pierwszej jedenastce Krystiana Wenerski stracił piłkę, a Marcin Wodecki strzelił z ok. 16 m tuż przy słupku.