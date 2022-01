Ferie w Gorzowie. Jakie zajęcia i atrakcje czekają na najmłodszych w mieście?

Przed uczniami dwa tygodnie zimowej laby. Ci, którzy zostają w mieście z pewnością nie powinni narzekać na nudę. O to, aby mieli co robić w czasie wolnym od nauki zadbały miejskie instytucje i organizacje.

Przebojowa zima w mieście

Wyjątkową atrakcję na ferie przygotował gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W weekend od 21 do 23 stycznia w centrum miasta odbędzie się "Przebojowa Zima w mieście z Radiem Zet". Na Starym Rynku stanie syntetyczne lodowisko z darmową wypożyczalnią łyżew, lodowo-śnieżna górka do zjazdu na oponach, strefy do snowboardu oraz tor do biegówek. Do dyspozycji uczestników będą instruktorzy i opiekunowie, którzy nauczą pierwszych kroków na desce snowboardowej czy łyżwach. Gorzów jest jednym z sześciu polskich miast, do których zawita ekipa Radia Zet z zimowymi atrakcjami.