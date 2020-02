Ferie z terytorialsami zakończone egzaminem. W niedzielę przysięga w Gorzowie Wlkp. [ZDJĘCIA]

Tak wyglądały ferie z WOT

Ostanie dni były dużym wyzwaniem dla tych młodych ludzi, którzy zdecydowali się zamienić góry na mundury. - Każdy dzień zaczynał się bardzo wcześnie i kończył późno. Dla rekrutów nieprzyzwyczajonych do wojskowego rygoru już to mogło okazać się nie lada wyzwaniem. Do tego dochodził stres, nowe specyficzne środowisko, kontakt z bronią oraz dużo nowej wiedzy do przyswojenia. Jednak to szkolenie musi być intensywne, by w ciągu 16 dni ochotnicy wstępujący w szeregi WOT mogli nabyć wszystkie podstawowe umiejętności niezbędne dla każdego żołnierza. Natomiast weryfikacją umiejętności nabytych w tym czasie przez żołnierzy jest tzw. „pętla taktyczna”. Ten swoisty rodzaju egzamin odbył się w piątek, 7 lutego, na biedruskim poligonie pod Poznaniem - informuje oficer prasowy, 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kpt. Marcin Misiak.