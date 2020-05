Figura Matki Bożej Fatimskiej 13 maja przejedzie przez Gorzów

Dlaczego Gorzów zawierzany jest co roku Matce Bożej Fatimskiej właśnie 13 maja? Bo tego dnia w 1917 r. – jak uznaje kościół katolicki – Maryja objawiła się trojgu dzieciom w portugalskiej Fatimie.

Przy rocznicy objawień fatimskich w Gorzowie od lat odbywa się Dzień modlitwy i zawierzenia miasta Matce Bożej Fatimskiej. Jednym z punktów uroczystych modlitw jest procesja, w której wierni wraz z figurą Matki Bożej Fatimskiej przechodzą ulicami miasta. W poprzednich latach procesja przechodziła np. z Białego Kościółka do katedry czy z katedry do amfiteatru. W tym roku z powodu koronawirusa procesji nie będzie. Nie oznacza to jednak, że nie będzie dnia modlitwy i zawierzenia.