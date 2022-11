Filharmonia Gorzowska już nie tylko miejska. Do budżetu dołoży się też minister

Filharmonia Gorzowska w końcu będzie finansowana nie tylko z pieniędzy miasta. Przez najbliższe trzy lata do jej budżetu dorzucać się będzie także ministerstwo kultury.

Ile będzie przeznaczać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego? 20 proc. tego, co na filharmonię wykłada miasto. Na przyszły rok magistrat zaplanował la filharmonii 6,8 mln zł. Resort dorzuci więc do tego 1,36 mln zł. Informację o tym przekazał w poniedziałek 28 listopada prezydent Jacek Wójcicki.

- Na najbliższą sesję rady miasta (to już jutro - dop. red.) szykujemy uchwałę dotyczącą zawarcia umowy między miastem a ministerstwem - mówił prezydent.

- Filharmonia Gorzowska to kolejna placówka po Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, która jest współfinansowana przez ministerstwo kultury. Resort daje dodatkowe pieniądze, ale jednocześnie nie pozwala, by ograniczać wydatki, które były do tej pory - mówiła europoseł Elżbieta Rafalska, która zabiegała o ministerialne wsparcie dla instytucji.

Były prośby do marszałka