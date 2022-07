Fontanna w parku Kopernika jest już po liftingu. Niedługo tryśnie wodą!

Fontanna jest już jak nowa

Remont popularnej fontanny ruszył w połowie marca. Lista prac do wykonania była naprawdę długa. Przede wszystkim wymienione zostały tak zwane zodiaki, czyli charakterystyczne i ułożone w okręgu elementy podające wodę. Jeśli natomiast chodzi o grzybki, czyli duże dysze znajdujące się w samym środku fontanny, to one pozostały te same. Zostały jednak dokładnie wyczyszczone. Odnowiono także samą nieckę fontanny oraz okalający ją murek.