Food trucki nadjeżdżają! Jakich smakołyków będzie można spróbować w Gorzowie? Magdalena Marszałek

Gorzowianie pokochali dania serwowane z food trucków. Nic w tym dziwnego, bo w ten sposób można spróbować przysmaków na co dzień niedostępnych w naszym mieście. Kolejna okazja do skosztowania dań z całego świata nadarzy się już w najbliższy weekend. Popularne wozy przyjadą do Gorzowa, aby pożegnać mijający foodtruckowy sezon.