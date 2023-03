Food trucki zjechały do Gorzowa! Czym się zajadamy? Ile kosztują pyszności?

Co najchętniej jedzą gorzowianie? Gdy byliśmy na placu Grunwaldzkim, spora kolejka była do food trucka, w którym są serwowane czebureki. By je skosztować, trzeba wydać 22 zł. Podobnie jest z zapiekankami, które kosztują 23-26 zł. Wielu amatorów ma też burrito. Za nie trzeba zapłacić co najmniej 30 zł.

A co można zjeść słodkiego? Mieszkańcy ochoczo kupują m.in. gorące ciasta kominkowe z Węgier. Są w różnych smakach – choćby cynamonowym czy oreo, kosztują 20 zł.

Hitem są też świeże owoce (ale nie tylko) w czekoladzie. Jabłko w mlecznej czekoladzie kosztuje 13 zł. Można też spróbować… papryczek chilli w czekoladzie. Są po 10 zł.