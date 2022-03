Foodtrucki zaparkowały na Placu Grunwaldzkim w Gorzowie. Są tu same pyszności!

W Gorzowie w najlepsze trwa wielkie święto smaków i rozmaitych przysmaków. I to z różnych zakątków świata! W sobotę 19 marca o godz. 12.00 rozpoczął się IX Festiwal Smaków Food Trucków. Impreza ponownie odbywa się na Placu Grunwaldzkim. To właśnie tutaj zaparkowały restauracje na kółkach. Co można tu zjeść? W zasadzie należałoby zapytać... czego zjeść tu nie można! Oczywiście są burgery (jak zawsze), ale nie tylko. Skosztujecie tu przysmaków m.in. kuchni tajskiej, ukraińskiej i hiszpańskiej. Zjecie tu na słodko i na ostro. Dla każdego coś dobrego. Macie ochotę wpaść na Festiwal? To spieszcie się! Gorzowian na miejscu przybywa!

mat. GL