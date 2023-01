Fotel z hali Słowianki za 8 tys. zł! Mamy też inne kwoty z licytacji WOŚP w Gorzowie

Licytowany w tym roku fotel będzie zamontowany w hali widowiskowo-sportowej przy Słowiance. Ma ona zostać ukończona do końca sierpnia tego roku, a montaż siedzisk będzie za kilka miesięcy. Voucher uprawnia nie tylko do korzystania z fotela przez rok od otwarcia hali, ale jest niejako karnetem, który będzie upoważniał do wstępu na mecze i imprezy organizowane w hali.

Licytacja fotela odbywała się na Starym Rynku. Zaczęła się od 550 zł, trwała prawie sześć minut, a zakończyła się kwotą 8 tys. zł. Taką sumę zapłacił lokalny przedsiębiorca Jacek Chećko. Prezydent do fotelu dorzucił „napój na bazie wiśni” oraz plan miasta.

- To ogromna kwota – mówił nam tuż po licytacji prezydent Jacek Wójcicki.

- To była spontaniczna decyzja – mówił o udziale w licytacji przedsiębiorca, który znany jest z tego, że sponsoruje zawodników gorzowskich klubów. Chwilę później 8 tys. zł – płatne m.in. banknotami 500-złotowymi – powędrowało do orkiestrowej puszki.