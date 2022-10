Frekwencja na inaugurację sezonu AZS AJP Gorzów dopisała. Koszykarki dopingowało mnóstwo kibiców Alan Rogalski

Frekwencja na inaugurację sezonu AZS AJP Gorzów dopisała. Koszykarki dopingowało mnóstwo kibiców w meczu ze Ślęzą Wrocław (83:62) w Energa Basket Lidze Kobiet, choć to spotkanie w hali AJP przy ul. Chopina było rozgrywane we wtorek. Zresztą, co tu pisać, sami to zobaczcie na naszych zdjęciach.