Fucha dla swoich. Lubuscy samorządowcy w radach nadzorczych

- Problem polega na tym, że oni robią to zgodnie z prawem i obawiam się, że jak im tego zakażemy ustawowo, to objawią się ich „zdolne” żony oraz mężowie, którzy też będą zasiadać w tych radach nadzorczych – rozkłada ręce radny wojewódzki PiS Zbigniew Kościk. On sam widzi tu rolę dla mediów. – Trzeba nagłaśniać taką aktywność samorządowców, a ostatecznej oceny dokonają wyborcy przy urnach – dodaje polityk.

– Grunt to sprzyjać interesom własnym, a ludziom wmawiać ideały – dodaje radna Beata Kulczycka z klubu Samorządowe Lubuskie.

Okazuje się, że dobrze o swoje interesy zadbało dwóch wicemarszałków województwa: Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej oraz Łukasz Porycki z Polskiego stronnictwa Ludowego. Obaj zasiadają w radach nadzorczych gorzowskich spółek samorządowych, kolejno: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. Z o.o.