Furgonetka "Stop aborcji!" stanęła przed szpitalem. Dlaczego?

„Dwie aborcje zostały wykonane na dzieciach podejrzanych o zespół Downa, a jedna z powodu wykrycia u dziecka zespołu niedorozwoju lewego serca. Warto zaznaczyć, że ta wada serca jest operacyjna i sa placówki, które z powodzeniem podejmują się leczenia. Od czasów Hipokratesa lekarze wiedzą, że aborcja, czyli zabijanie dziecka w fazie prenatalnej, jest czynem niegodziwym. Niegodziwości nie zmienia fakt przyzwolenia prawa państwowego dla takich czynów” – to tylko fragment listu, jaki w piątek przyszedł do naszej redakcji. Jego adresatem jest Jerzy Ostrouch, prezes gorzowskiego szpitala, a napisał go Adam Brawata, koordynator regionalny Fundacji Pro – Prawo do życia. W środę wieczorem przed szpitalem ustawiła ona furgonetkę z informacją o wykonywanych w szpitalu aborcjach. „Furgonetka będzie stała dopóty, dopóki w kierowanej przez Pana placówce nie zaprzestanie się zabijania nienarodzonych dzieci” – pisze Brawata. Treść listu znają władze szpitala. Nie chcą jednak go komentować.