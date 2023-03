Futrzasty słodziak? To groźny szkodnik! Szop pracz panoszy się w regionie! Czy to już inwazja?

Skąd wzięły się szopy pracze w Polsce?

Szopy pracze jeszcze przed II Wojną Światową sprowadzili do siebie Niemcy, którzy chcieli je hodować dla ładnych futer na czapki. Problem w tym, że zwierzęta uciekały z ferm do lasów lub były do nich świadomie wypuszczane. Na wolności i w sprzyjających warunkach klimatycznych doskonale sobie radziły, a także szybko się rozmnażały. Coraz częściej zaczęły pojawiać się również w naszym kraju. Jednak o ich obecności nie mówiło się przez lata. Obecnie nikt nie ma wątpliwości, że wcześniej znane głównie z amerykańskich bajek szopy pracze stały się częścią polskiej fauny.