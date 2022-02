Gala Sportu Lubuskiego. Bartosz Zmarzlik znów w gronie laureatów plebiscytu „Gazety Lubuskiej". Miał bardzo mocną konkurencję

- Cieszę się, że w ciągu sześciu lat starów w Grand Prix zdobyłem pięć medali. Mistrzem świata dwa razy byłem i oczywiście chcę nim być również w przyszłości, ale srebrny medal też będzie w domu pasował – mówił Bartosz Zmarzlik. - To był świetny rok dla mnie i dla Artioma, który był niesamowicie dobry i systematyczny. Bardzo dziękuję Artiomowi za to, że walczyliśmy w normalnej, przyjaznej atmosferze, to było piękne dla nas obu. Robiłem, co mogłem, bardzo dobrze się czułem, ale starczyło to tylko, a może aż na srebrny medal. A nie jest to przecież pierwszy, a piąty mój medal dla Polski.