Gala Sportu Lubuskiego. Tomasz Saska: Mamy ambitne plany. Chciałbym nauczyć ludzi lekkiej atletyki

Nie może dziwić więc fakt, że Tomasz Saska – zdaniem plebiscytowej kapituły – okazał się najlepszym trenerem 2022 roku w dyscyplinach indywidualnych podczas 60. Sportowego Plebiscytu Gazety Lubuskiej. Miniony rok był dla jego podopiecznych bardzo udany. Natalia Horowska i Łukasz Żok zajmowali miejsca na podium podczas mistrzostw Polski na 200 metrów i śmiało można stwierdzić, że zameldowali się w krajowej czołówce. Pani Natalia zdobyła złoto w halowej odmianie krajowego czempionatu.

– Przywykłem do tego, że to zawodnicy otrzymują laury, nie ja. Tym bardziej takie wyróżnienie cieszy. To jest pokłosie wielu lat ciężkiej pracy, ale robię to chyba dobrze. Cieszy to, tym bardziej, że zostałem wybrany przez kapitułę ekspertów. Sukcesy są zauważone – mówił Tomasz Saska.