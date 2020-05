Galerie handlowe w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawdź, w jakich sklepach możesz zrobić zakupy

Na terenie Askany mieści się przestronny parking na 600 miejsc. Dwie pierwsze godziny są bezpłatne. Każda kolejna jest płatna 4,50 PLN. Parking ma pięć kondygnacji, trzy przestronne windy i trawelator ułatwią swobodne dotarcie do galerii. W galerii Askana można też bez przeszkód korzystać z bezpłatnej sieci wi-fi. Askana jest jednym z miejsc przyjaznych psom, gdzie klienci galerii mogą bez przeszkód wchodzić na teren centrum wraz ze swoimi pupilami. Obowiązuje oczywiście regulamin, który jest wyeksponowany na wejściach do centrum.

W galerii Nova Park zakupy można zrobić m.in. w sklepach sieci: Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Cropp, House, Reserved Kids, C&A, Medicine, Carry, Home&You, Duka, Tchibo, Super-Pharm, Sephora, Calzedonia, Intimissimi, Smyk, Intersport, 4F, Adidas, Reebok, New Balance, Puma, Sizeer, 50 Style, W.KRUK, Loox Optyk czy North Fish. Do dyspozycji Klientów jest również klub fitness Fabryka Formy.

W Nova Park do dyspozycji klientów jest parking z 910 bezpłatnymi miejscami parkingowymi.Znajdują się też stojaki rowerowe oraz stacja naprawy rowerów, tuż przed wejściem do NoVa Park od strony Dominanty. Na wyposażeniu stacji są wkrętak, zestaw kluczy imbusowych, klucz płaski, klucz nastawny, łyżka do opon, pompka i szczypce. Rowerzyści mogą tutaj wyregulować hamulce, dopompować koło czy przykręcić śrubkę.

poniedziałek – sobota: 9:00-21:00

niedziela: 10:00-20:00

W galerii Manhattan można zrobić zakupy m. in. w CCC, Pepco, Rossmanie czy w Action.

Produkty do domu i kino

Ten ostatni, to marka znana w Polsce, choć nie w naszym regionie. Co w nim znajdziemy? Ponad 6 tys. różnych towarów. Action sprzedaje produkty w 14 różnych kategoriach. Są to: dekoracje, pranie i sprzątanie, biuro i hobby, wyposażenie domu, higiena osobista, zrób to sam, gry i czas wolny, żywność i napoje, ogród, zwierzęta, multimedia, moda, bielizna pościelowa i sport.

Oprócz sklepów w galerii Manhattan są też kawiarnie, pizzeria oraz sale zabaw.

Ale przede wszystkim jest tu kino Cinema 3D.