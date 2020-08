Gang Fajniaków trafi do Biedronki! Czy nowe maskotki podbiją serca Polaków, tak jak Słodziaki i Świeżaki?

Zasady mają być podobne do tych, z poprzednich akcji Biedronki. Za zakupy w sklepie znowu będzie można otrzymać naklejki, a za uzbieranie odpowiedniej ilości naklejek - maskotkę! W internecie pojawiły się już pierwsze zdjęcia kuponów do zbierania naklejek.

Do wyboru będzie aż 10 maskotek, które wizerunkiem nawiązują do przyrody:

Kiedy ruszy akcja Gang Fajniaków?

Akcja Gang Fajniaków ma się rozpocząć 27 sierpnia i potrwać do 2 grudnia 2020 r. **Maskotki mają być do odbioru w sklepach sieci Biedronka do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów.