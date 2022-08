Gdyby nie ta nieskuteczność Stilonu Gorzów... A po przerwie Raków II Częstochowa trafił cztery razy

Agencja Inwestycyjna Stilon przystąpiła do sobotniego meczu w Częstochowie z Rakowem II, liderem III ligi gr. 3, z kilkoma zmianami w pierwszej jedenastce, w porównaniu z przegranym środowym spotkaniem w Gorzowie z Górnikiem II Zabrze 2:3. Do ataku z obrony został przesunięty Japończyk Ryoma Ishizuka, w miejsce Mateusza Kaczora, a Olaf Nowak zastąpił Łukasza Kopcia. Do drugiej linii wrócił Paweł Świerczyński za Krystiana Wenerskiego, a Maksym Bohdanow wszedł za Łukasza Maliszewskiego. Korekty nastąpiły też w defensywie, bo Przybylski przeszedł na prawą obronę, a na lewej zajął miejsce Szymon Pająk. Za to Filip Karoń zagrał zamiast Maksymiliana Trepczyńskiego. To wszystko miało poprawić grę gorzowian.

I w porównaniu z minioną serią gier faktycznie gra gorzowian wyglądała o wiele lepiej, zwłaszcza w defensywie, która przez pierwsze pół godziny nie dopuściła do ani jednej groźniej sytuacji pod swoją bramką. A przecież po 28 min starcia z rezerwami Górnika było 0:3 dla zabrzan, a mogło być jeszcze więcej. Ale gdy już minęło pół godziny, to… młodzież z ekstraklasowca, uzupełniona dwoma obcokrajowcami z Półwyspu Iberyjskiego przeprowadziła dwie niebezpieczne akcje. Najbliżej strzelenia gola była właśnie w 30 min, gdy piłkę tuż sprzed linii bramkowej wybił ja rzut rożny Dawid Sadowski. 20-letni Portugalczyk Pedro Veira mógł zrobić z futbolówką wszystko, bo miał przed sobą jedynie obrońcę Stilonu, ale kopnął prosto w niego. Blisko było też cztery minuty później, kiedy Miłosz Rogula z ostrego kąta z lewej strony trafił w boczną siatkę. Stilonowcy przetrwali ten napór i sami zaatakowali. Ale dwukrotnie na ich drodze stanął Jakub Rajczykowski. Jeszcze w 39 min spokojnie przeniósł futbolówkę nad poprzeczką po główce… swojego kolegi, ale już trzy minuty po tym chyba tylko on sam wie, jak wyciągnął kolejną główkę, tym razem w wykonaniu Emila Drozdowicza… A warto jeszcze do tego wspomnieć, że w 9 min Olaf Nowak nawet nie mógł, a powinien trafić na 1:0, ale huknął z siedmiu metrów z półwoleja tak, że tylko i aż obił obramowanie „świątyni” strzeżonej przez Rajczykowskiego. Po pierwszej połowie więc niebiesko-biali w żaden sposób nie ustępowali beniaminkowi, który rozpoczął sezon od trzech zwycięskich meczów.