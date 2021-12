Gdzie na spacer do 37 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 37 km od Gorzowa Wielkopolskiego, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Gorzowie Wielkopolskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 19 grudnia w Gorzowie Wielkopolskim ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 5,06 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m

Marsch poleca trasę mieszkańcom Gorzowa Wielkopolskiego

Trasa wahadłowa, prowadzi po północnych peryferiach Myśliborza. W pobliżu możliwość spotkania obiektów z najnowszej historii Myśliborza, wydarzeń przedwojennych i wojennych, oraz najstarszych sprzed 2500 lat, bo tyle liczy historia grodziska, którego budowę rozpoczął lud kultury łużyckiej.

