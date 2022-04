Gdzie w Gorzowie szukać lekarza w święta? Pomoc medyczna w Wielkanoc

Nieczynne poradnie i rejestracja

Jak informuje gorzowski szpital - święta to czas, kiedy nieczynne są szpitalne poradnie specjalistyczne oraz rejestracja pacjentów. To oznacza, że nie umówimy się na przykład na długo odkładaną wizytę do laryngologa czy okulisty. Nie działa także szpitalne call center oraz administracja i inne jednostki, które zwykle nie pracują całą dobę. W Wielkanoc nie odbierzemy też wyników badań, bo zamknięty będzie punkt, w którym są one wydawane.