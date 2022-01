Gdzie w Gorzowie złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Komu on przysługuje?

Co to jest dodatek osłonowy? To rodzaj rekompensaty za podwyżkę cen energii, gazu i żywności. Wszedł w życie 4 stycznia i jest częścią tarczy antyinflacyjnej. Przysługuje on tym, których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednorodzinnym lub 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym.