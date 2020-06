Giełda w Gorzowie. Co wpadło nam w oko 7 czerwca?

Truskawki tanieją z dnia na dzień. Gdy w piątek 5 czerwca byliśmy na ryneczku Jerzego w Gorzowie, za kilogram truskawek trzeba było zapłacić 12 zł. W niedzielę 7 czerwca na giełdzie przy ul. Szczecińskiej widzieliśmy truskawki już za 8,90 zł/kg.

Zaskakujące są za to ceny czereśni. Gdy nieopodal wejścia na giełdę sprzedawane one były po 20 zł, to kilkaset metrów dalej ich cena spadała nawet do… 7 zł.

Warzywa i owoce na giełdzie przy ul. Szczecińskiej to tylko jeden z asortymentów. Nam w oko wpadły m.in. kramy z mydłem szarym naturalnej produkcji czy stoisko z… „resorakami”, jak mówi się w dzieciństwie na zabawkowe samochody na resorach. Co można kupić na giełdzie, zobaczcie w galerii zdjęć.

Gorzowska giełda otwarta jest co niedzielę od 7.00 do 15.00. By na nią wejść, trzeba mieć założoną maseczkę ochronną. Gdyby ktoś o niej zapomniał, ochroniarze rozdają je za darmo.