Giełda w Gorzowie. Czym handlowało się tu w deszczu 21 czerwca?

Choć siąpił deszcz, choć w wielu miejscach tworzyły się sporej wielkości kałuże, w niedzielę 21 czerwca giełda znów przyciągnęła handlujących i kupujących. Nie było ich aż tylu, co w poprzednie – słoneczne – niedziele. Prawdziwy miłośnik giełdy miał jednak w czym wybierać. Tym razem najwięcej było stoisk z różnymi gadżetami. Można było kupić m.in. cały zestaw butelek zamykanych na sprężynę, wielokilogramowe odważniki do wagi czy nawet… wyżymaczkę do pralki Franii.

Nie zabrakło także warzyw i owoców. Osobom ciekawym ich cen, podpowiadamy: czereśnie można było kupić już od 6 zł/kg. Co rzuciło się w obiektyw naszemu reporterowi, zobaczcie w galerii zdjęć.

Giełda w Gorzowie organizowana jest w każdą niedzielę przy ul. Szczecińskiej. Handel odbywa się tutaj od 7.00 do 15.00.