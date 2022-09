Giełda w Gorzowie. Dzisiaj na zakupach były tutaj tysiące ludzi! Co można było kupić?

Na straganach z warzywami i owocami królowały dynie w najróżniejszych kształtach i rozmiarach, orzechy, śliwki oraz soczyste winogrona. Nie brakowało też sadzonek roślin i sprzętu do ogrodu. Sporo mieszkańców przyszło w poszukiwaniu cieplejszych ubrań - kurtek, swetrów, płaszczy, czapek oraz jesienno-zimowych butów. I rzeczywiście - było w czym wybierać, bo stragany dosłownie uginały się od tego typu towarów. Mimo, że jeszcze sporo czasu zostało do listopadowych świąt, to na giełdzie można już było zaopatrzyć się również w znicze, chryzantemy oraz nagrobne stroiki ze sztucznych kwiatów. Co ciekawe - na straganach pojawiły się nawet... choinki!

Tu można kupić dosłownie wszystko!

Dla jednych giełda w Gorzowie to szansa na zrobienie niedrogich zakupów i zaopatrzenia się w zdrowe oraz świeże owoce lub warzywa prosto od okolicznych rolników. Dla innych to stały punkt niedzielnych wycieczek, bo wybierają się tu bardziej z ciekawości, żeby pooglądać oraz pospacerować pomiędzy stoiskami. Oprócz produktów spożywczych, ubrań, obuwia, warzyw i owoców prosto od lokalnych rolników oraz kwiatów na działkę lub do ogrodu na terenie giełdy sprzedawane są również rzeczy unikatowe. Na stoiskach ze starociami można znaleźć stare książki, płyty, maszyny do pisania, stylizowane meble, kryształy i tysiące innych perełek "z duszą". Coś dla siebie z pewnością wyszperają też wielbiciele sztuki, militariów oraz numizmatów, bo poszukiwacze nietypowych bibelotów mają tu prawdziwe eldorado! Co było do "upolowania" na giełdzie tym razem? Zobaczcie w naszej galerii!