Giełda w Gorzowie: kupisz tu kosiarkę, ubrania, kosmetyki i... nie tylko!

Jeśli macie ochotę wybrać się na giełdę - organizowana jest co niedzielę na terenie byłego Ursusa (ul. Szczecińska/ul. Złotego Smoka) - to możecie zrobić to w każdą niedzielę. Na giełdę można przyjechać od samego rana. Im wcześniej przyjedziecie na giełdę, tym większa szansa, że uda się Wam "upolować" coś ciekawego.