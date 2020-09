Giełda w Gorzowie. Meble ogrodowe, rowery, antyki, warzywa, owoce, zabytkowa porcelana, wyposażenie domu. Tu kupisz chyba wszystko!

Na giełdzie w Gorzowie, jak co tydzień, nie brakowało kupujących ani sprzedających. I jak co tydzień znaleźliśmy tu wiele ciekawych rzeczy. I smacznych również. A wśród nich prawdziwe śliwki węgierki. A co jeszcze? Zobaczcie w naszej galerii.

Drewniany sekretarzyk za 250 zł, czy mały stolik za 15 zł. Na giełdzie w Gorzowie można znaleźć prawie wszystko. W zależności, kto czego szuka. Choć i z tym różnie bywa. - Przyjechałam tylko po śliwki a wychodzę z lampą - śmieje się pani Aneta. Ogromny wybór warzyw i owoców W niedzielne przedpołudnie sporo osób kupowało właśnie śliwki. A wybór był spory - od prawdziwych węgierek, po węgierki dąbkowickie czy poniemieckie. Ceny tych owoców wahały się od 3,5 zł do 5 zł za kg.

Na giełdzie można też kupić ziemniaki młode już za 1 zł za kilo. Zresztą, wybór owoców i warzyw jest tam zawsze spory. Giełda działa co niedzielę Tak, jak wszystkiego. Na gorzowskiej giełdzie kupimy zarówno nowe meble, jak i używane. Do ogrodu i do domu. Są tu też kosiarki, czy piły spalinowe. Ale też mnóstwo starej ceramiki, szkła i porcelany. Wśród tych "skarbów" można przebierać godzinami. Giełda przy ul. Szczecińskiej/Złotego Smoka, działa w każdą niedzielę od 7.00 do 15.00, z wyjątkiem świąt. Bywa, że tłoczno jest już po 8.00. Im później się wybierzemy, tym większe ryzyko, że będzie korek przy wjeździe.