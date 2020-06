Giełda w Gorzowie. Pan Michał sprzedaje kwietniki z opon! A co jeszcze tu można znaleźć?

Michał Jachółkowski swoje dzieła robi na bieżąco. W aucie ma zaplecione już w koszyko-donice opony. Przed anim poustawiane gotowe już pojemniki na kwiaty pomalowane na srebrny o złoty kolor. Właśnie maluje kolejne. - Już lata temu robiło się ozdoby do ogrodu z opon, tylko troszkę inne - tłumaczy pan Michał. Przyznaje, że koszyko - donice gdzieś podpatrzył. I zaczął je sam robić. - Opony dostaję od wulkanizatora. Albo ktoś mi podrzuci. Czy usłyszę, że ktoś wywalił do lasu stertę opon, to zabieram - opowiada M. Jachółkowski. Twierdzi, że recyklingowe doniczki cieszą zainteresowaniem. - Idą, jak świeże bułeczki - śmieje się młody człowiek.