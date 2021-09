Giełda w Gorzowie. Rowery, czajniki, kwiaty, kaszanka, czapki czy zabawki. Tu znajdziesz wszystko!

Giełda w Gorzowie co niedzielę przyciąga tłumy mieszkańców. Nie inaczej było w niedzielę 5 września. Po kilkutygodniowej przerwie giełda przyciągnęła też naszego fotoreportera. Jemu w oko zwykle rzucają się starocie i ciekawe ubrania. Tym razem wypatrzył m.in. stare instrumenty muzyczna, a także maszynkę do mielenia paszy z przedwojennego Gorzowa. Co można było kupić na giełdzie, zobaczcie na naszych zdjęciach.

