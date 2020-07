Giełda w Gorzowie. W każdą niedzielę odwiedzają ją tłumy

Handlujący przyjeżdżają tu z całego regionu. – My z Długiego, ale tego spod Nowej Soli – mówi mężczyzna ze stoiska z warzywami. W wiadrach przed nim stoi dorodny lubczyk, obok piękna nać pietruszki, szczypior, koper, czosnek, marchew, seler a nawet kabaczki. Wszystko z własnej, naturalnej uprawy, jak zapewnia właściciel stoiska. Jak dodaje, przyjeżdża do Gorzowa ze swoimi uprawami trochę przy okazji. Bo jego córki mają tu też stoisko z ubraniami.

– Klienci mówią, że to niedrogo. Opowiadają, że zamawiali przez internet nawet po 120 zł, ale jakościowe były znacznie gorsze – opowiada mężczyzna. Na co dzień prowadzi kwiaciarnię na gorzowskim Manhattanie, ale handluje storczykami też na giełdzie. – Takie kwiaty można wszędzie postawić, nawet w łazience bez okna. Nie trzeba pamiętać o podlewaniu. Zawsze się ładnie prezentują, więc chyba stąd ich popularność – tłumaczy sprzedawca. Kilka kroków dalej kupimy już bukiecik słoneczników, ale tym razem prawdziwych.

Jak co tydzień, teren gorzowskiej giełdy, to też raj dla właścicieli ogrodów. Można tu znaleźć sadzonki przeróżnych kwiatów, krzewów, traw czy drzewek. – W tygodniu mąż sprzedaje na ryneczku w Gorzowie, w niedzielę przyjeżdżam tutaj – mówi właścicielka szkółki ogrodniczej z Łupowa. Na jej stanowisku znajdujemy kilkanaście rodzajów traw ozdobnych, piękne róże czy drzewka. – Takie rośliny uprawiane w doniczkach, jak u nas, można sadzić również teraz. Nie ma obaw, że się nie przyjmą – zapewnia kobieta. A dla tych co nie mają ogrodu są tu np. truskawki zwisające w doniczkach. Już z pięknymi dojrzałymi owocami. Można takie powiesić sobie na balkonie.

Giełda czynna co niedzielę

Gorzowska giełda, to też miejsce, gdzie można kupić nowiutkie meble. Od kanap po stoły z krzesłami. Ceny są różne. Ale np. za żółty fotel, modny od kilku sezonów uszatek trzeba zapłacić 600 zł.

Między wystawcami z zabawkami i ubraniami (a można się tu ubrać od stóp do głów) wypatrzyliśmy też starszą panią z ręcznie robionymi bucikami, czapeczkami i opaskami na głowę dla niemowlaków. Taka robiona na szydełku różowo- biała opaska, to tylko 6 zł. Czepeczka i buciki zaledwie 12 zł. – A i tak ludzie pytają, czy opuszczę cenę. A to przecież sześć godzin dziergania. Z tego co sprzedam, to w zasadzie na włóczkę mam – mówi kobieta.

Gorzowska giełda przy ul. Szczecińskiej czynna jest co niedzielę (poza świętami) od 7.00 do 15.00.