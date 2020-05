- Giełda w Gorzowie znów otwarta? - z takimi pytaniami regularnie zwracają się do nas Czytelnicy z Gorzowa i z sąsiednich miejscowości. Sprawdziliśmy, czy w najbliższą niedzielę jest sens, by jechać na giełdę.

Giełda w Gorzowie znów otwarta?

Giełda pozostaje zamknięta, co jest podyktowane sytuacją epidemiczną w kraju. Na tę chwilę obowiązuje zakaz zgromadzeń do 50 osób

Kiedy będzie otwarta giełda w Gorzowie?

Ryneczek na Jerzego w Gorzowie jest otwarty

Na giełdzie przy ul. Szczecińskiej w Gorzowie co niedzielę pojawiały się tysiące mieszkańców Gorzowa i okolic. Pierwszy raz o jej zawieszeniu zdecydowano na początku marca. Wówczas dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Włodzimierz Rój (to OSiR zarządza giełdą na terenie byłego Ursusa) poinformował nas, że giełda 15 marca nie odbędzie się, a to, czy odbędzie się w kolejną niedzielę, będzie uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.Już pod koniec kwietnia Czytelnicy zaczęli nas dopytywać, czy giełda znów jest otwarta.- mówi szef OSiR-u.Włodzimierz Rój wyjaśnia, że giełda jest terenem otwartym (10 ha) więc nie ma możliwości, by kontrolować ile osób jest na giełdzie. - Zapanowanie nad takim tłumem jest możliwe - dodaje W. Rój.Ponownego otwarcia giełdy możemy spodziewać się najwcześniej w drugiej połowie maja, czyli w trzecim etapie odmrażania gospodarki.Inaczej wygląda sytuacja z targowiskiem na ul. Jerzego, które działa cały czas. - Proszę jednak zwrócić uwagę, że jest to teren zamknięty, można kontrolować ile osób w tym miejscu przebywa - zaznacz W. Rój.Targowisko na Jerzego otwarte jest w poniedziałki, środy, piątki i soboty.