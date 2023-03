Gigantyczne sztuczne płuca stanęły w Gorzowie. Pokażą, czym oddychamy Magdalena Marszałek

Na parkingu przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie stanęły ogromne sztuczne płuca. To akcja Polskiego Alarmu Smogowego, który w ten sposób zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia powietrza. Dzięki nietypowej instalacji na własne oczy można zobaczyć, co z każdym oddechem trafia do naszych płuc.