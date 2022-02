Gnała jak szalona trasą S3. Przekroczyła prędkość o ponad 90 km/h i słono zapłaciła

Kontrole na S3

Policjanci w nieoznakowanych radiowozach są obecni na drodze s3. Zdarza się bowiem, że kierowcy lekceważą ograniczenia i znacznie przekraczają prędkość również na tej trasie. Tak było i tym razem.

Funkcjonariusze zatrzymali w poniedziałkowe (1 lutego) popołudnie kobietę, która zamiast 120 kilometrów na godzinę jechała swoim mercedesem aż 214.

- Nie zwracała uwagi na ograniczenia i to, że jest na łuku drogi. Policjanci wiedzieli, że z kobietą w aucie należy jak najszybciej porozmawiać i ostudzić nieco zapał do tak szybkiej jazdy. 40-latka została zatrzymana do kontroli - przekazuje nam podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Funkcjonariusze nałożyli na nią mandat w wysokości 2500 złotych. Kobieta nie miała wątpliwości co do swojej jazdy.

- Wyciągnęła kartę, by za pomocą terminala płatniczego na miejscu uregulować mandat. Mamy nadzieję, że w dalszej drodze do domu, 40-latka zdecydowanie zwolniła, by bezpiecznie dotrzeć do celu - dodaje rzecznik gorzowskiej policji.