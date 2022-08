Gorzów. Będzie kolejny przetarg na zaplecze przy stadionie lekkoatletycznym

Stadion robi duże wrażenie

Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Krasińskiego w Gorzowie zakończyła się pod koniec czerwca. W ramach wartej prawie osiemnaście milionów złotych inwestycji powstała między innymi ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna w całości pokryta niebieskim tartanem, a na środkowej płycie boiska pojawiła się nawierzchnia trawiasta. Jest także rów z wodą do biegu z przeszkodami, skocznia do skoku w dal i trójskoku, dwie rzutnie do rzutu oszczepem, dwie do pchnięcia kulą oraz rzutnia do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką. Ponadto wybudowano trybuny, które pomieszczą blisko tysiąc widzów oraz zamontowano nowoczesne oświetlenie. Prace trwały półtora roku.

