Gorzów będzie miał ponad sto inwestycji w 2023. Co zrobią w Twojej dzielnicy?

Podobnie jak w ubiegłym roku, mniej więcej co trzecia złotówka z kasy Gorzowa pójdzie w tym roku na inwestycje. W liczącym 1,078 mld zł budżecie miasta wydatki inwestycyjne to 318 mln zł. Najwięcej pieniędzy pochłonąć ma dokończenie budowy hali sportowej przy Słowiance (prawie 34,5 mln zł). A największymi inwestycjami, które dopiero mają się rozpocząć, będą budowa północnej obwodnicy Gorzowa (27,5 mln zł do wydania w tym roku) oraz przebudowa ul. Słowiańskiej i Kosynierów Gdyńskich (w budżecie miasta na ten rok zapisano 17,5 mln zł).

Łącznie na liście inwestycji jest ponad sto pozycji. Prace zostaną wykonane w każdej części Gorzowa. My wykaz poszczególnych planów inwestycyjnych podzieliliśmy według dotychczasowego podziału na dziesięć rejonów, jaki do zeszłego roku funkcjonował w mieście. Podeszliśmy do tego jednak „umownie” i gdy któraś z inwestycji ma być na pograniczu rejonów, my wybraliśmy tylko jeden z nich. Tym samym - przykładowo - remont chodnika wzdłuż al. Konstytucji 3 Maja my zaliczyliśmy do osiedla Staszica, choć równie dobrze można byłoby zaliczyć ją do śródmieścia.