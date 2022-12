Gorzów będzie modlić się za Benedykta XVI. 1 stycznia msza za zmarłego papieża

Benedykt XVI zmarł w sobotę 31 grudnia w wieku 95 lat. Jest już znana data jego pogrzebu. Rozpocznie się on w czwartek 5 stycznia o 9.30 w Watykanie.

W niedzielę 1 stycznia w intencji zmarłego emerytowanego papieża będą modlić się gorzowianie. O 10.30 w katedrze zostanie odprawiona msza święta w intencji Benedykta XVI. Mszy przewodniczyć będzie biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adrian Put. On też wygłosi słowo w trakcie liturgii.

- Ojciec Święty Benedykt XVI był także związany z naszą diecezją poprzez decyzje, które podejmował w stosunku do naszych biskupów. To on wyznaczył obecnego biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego na biskupa pomocniczego w 2012, mianował biskupem diecezjalnym bpa Stefana Regmunta, a także przyjął rezygnację złożone po osiągnięciu emerytalnego wieku kanonicznego biskupów Adama Dyczkowskiego i Stefana Regmunta. Dla mnie osobiście był to jeden z największych teologów XX wieku. Na jego teologii, podobnie jak na teologii jego poprzednika Jana Pawła II, wychowywałem się, przygotowując się w seminarium duchownym do kapłaństwa - mówił nam w sobotę bp Adrian Put.