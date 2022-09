Gorzów. Będzie nowy port nad Wartą? Tego chcą wodniacy!

- Jeśli uda się to miejsce zagospodarować, będzie ono atutem Gorzowa. Chcemy, by w tym porcie spotkała się nauka, biznes i interesy miasta - mówi dr inż. Piotr Gutowski, na co dzień pracujący w instytucie zarządzanie Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas konferencji „Gorzowskie Spotkania Rzeczne”, która odbywała się w Akademii im. Jakuba z Paradyża, przedstawiał on pomysł na ponowne zagospodarowanie portu turystycznego w Gorzowie.