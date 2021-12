Gorzów. Będzie przedłużenie aresztu dla sprawcy śmiertelnego potrącenia dziecka? Jest wniosek prokuratury

Były co najmniej dwie wersje dotyczące tego zdarzenia i zachowania poszczególnych uczestników. Dlatego czynności w tej sprawie zmierzały przede wszystkim do odtworzenia rzeczywistego przebiegu wypadku. Jednak co najważniejsze, to zostało uprawdopodobnione w bardzo wysokim stopniu, że sprawcą jest ten mężczyzna, który obecnie przebywa w areszcie. Natomiast chodzi o to, aby przedłożyć sądowi taki materiał dowodowy, który pozwoli mu wydać wyrok bez wątpliwości w tym zakresie - tłumaczy Łukasz Gospodarek.