Gorzów. Będzie remont stadionu piłkarskiego? Na razie powstanie koncepcja modernizacji

Władze miasta chcą, by po przebudowie stadion spełniał wymogi licencyjne dla rozgrywek co najmniej II ligi piłki nożnej (z możliwością podwyższenia ich do pierwszej ligi). Magistrat chce, by obiekt posiadał widownię na 8 - 10 tys. osób, miał wyodrębnione miejsca dla VIP-ów oraz nowoczesną szatnię z natryskami dla zawodników, trenerów i sędziów. - Powinien posiadać pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, ponadto pomieszczenia mogące służyć na sale konferencyjne, lokale gastronomiczne czy sklepy itp. Należy też zaplanować miejsca parkingowe wokół stadionu wykorzystując do tego teren, należący do obecnej infrastruktury stadionu - wylicza rzecznik Ciepiela. - Wizje, oględziny, konsultacje i analizy oględzin stadionu prowadzą do opracowania i uzgodnienie koncepcji modernizacji stadionu. Jej rozpoczęcie mogłoby nastąpić w kolejnych latach. Ze względu na przewidywane wysokie koszty modernizacji obiektu powinno się to odbyć poprzez etapowanie realizacji inwestycji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy koncepcji modernizacji stadionu zostanie ogłoszony w kwietniu lub maju tego roku - mówi Ciepiela.